Haber Merkezi
Teröristlere göz açtırılmıyor.
Kahraman Mehmetçik, aralıksız bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda da bir operasyona daha imza atıldı.
Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yayınladı ve şöyle dedi.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
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