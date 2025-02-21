Haber Merkezi

Teröristlere göz açtırılmıyor.

Kahraman Mehmetçik, aralıksız bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da bir operasyona daha imza atıldı.

Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yayınladı ve şöyle dedi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

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Adile Topçu
Editor