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Haber Merkezi

Teröristlere göz açtırılmıyor.

Kahraman Mehmetçik, aralıksız bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da bir operasyona daha imza atıldı.

Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yayınladı ve şöyle dedi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"