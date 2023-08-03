MSB duyurdu! Askerler, sivil hayattaki hatlarını kışlada kullanabilecek... Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabileceklerini duyurdu.

ensonhaber.com

Askerlik çağı gelen gençlerin aklında çeşitli sorular oluşuyor.

Bunlardan biri de kışlada kullanılabilecek hat konusu.

Askerler, tuşlu telefonlarda kullanmak üzere Askercell ve Askerfone hatlarından almak durumunda kalıyor.

Bu hatların pahalılığı sorun oluştururken Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda, askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekleri açıklandı.

"Ödenecek maliyetten tasarruf edilmesi maksadıyla çalışma başlatılmıştır"

İşte o paylaşımın detayları;

Vatani görevlerini yaparken Askercell ve Askerfone gibi kısıtlandırılmış GSM hattı kullanan Mehmetçiklerimiz için önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

Silahaltına alınmadan önce Askercell ve Askerfone kısıtlı hatlarını kullanacak gençlerimizin ödeyecekleri maliyetten tasarruf edilmesi maksadıyla çalışma başlatılmıştır.

Sivil hayatta kullanılan hatlar, kışlada kullanılabilecek

Bu kapsamda; vergi muafiyeti için mevzuat değişikliği çalışmaları tamamlanıncaya kadar gençlerimizin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kısıtlı özellikteki telefonları ile kışlalarda da kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

"GSM bayilerine müracaat ederek ücretsiz şekilde hatta dönüştürebilecekler"