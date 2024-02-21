MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan teröristler, düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Güvenlik güçleri, sayıları giderek azalan örgüt mensuplarına kaçacak delik bırakmıyor.

Son olarak bir hareketlilik de Irak'ın kuzeyinde yaşandı.

"Tüm gücümüzle mücadeleye devam"

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!

"6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"