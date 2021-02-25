MSB: Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu şahsın yakalandığı, MSB tarafından duyuruldu.

Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şüpheli, sınır personeli tarafından yakalandı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

FETÖ'CÜ ÇIKTILAR

MSB, yapılan incelemelerde yakalanan kişilerin KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan şahıslar olduğunı aktardı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.



