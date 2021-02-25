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    MSB: Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

    Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu şahsın yakalandığı, MSB tarafından duyuruldu.
    • AA
    • 25.02.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 12:26
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    MSB: Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

    Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şüpheli, sınır personeli tarafından yakalandı.

    Yakalanan şüphelilerle ilgili açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

    FETÖ'CÜ ÇIKTILAR

    MSB, yapılan incelemelerde yakalanan kişilerin KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan şahıslar olduğunı aktardı.

    BAKANLIK AÇIKLAMASI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

    MSB: Edirne den Yunanistan a kaçmaya çalışan 3 FETÖ cü yakalandı #1

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