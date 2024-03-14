MSB: F-35'lere ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin F-35'lere ödediği parayı geri alabileceğini belirtirken bu süreçte milli savaş uçağı KAN'a odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

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Milli Savunma Bakanlığı olağan basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda F-35 alımı ve Eurofighter konusu da gündeme geldi.

"F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz"

Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorulara da yanıt veren kaynaklar, şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

Kaynaklar, "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım." diye konuştu.

İngiltere'den Eurofighter talebi

İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin de bilgi veren kaynaklar, "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız." dedi.

"Irak ile görüşmeler devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'a yapacağı ziyarette, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını ve enerji gibi farklı konuların da konuşulacağını bildirdi.

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ile kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak'ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK’nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak.



Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir."

Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ile gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın takviminin belli olup olmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: