MSB, Irak'ın Gara bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK'ya ait 50'den fazla hedefin vurulduğunu, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde hain PKK'lıların yuvalandığı bölgelere operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

10 Şubat'ta Irak'ın Gara bölgesindeki hainlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor.

Harekatın başında çıkan çatışmada şehit düşen 3 askerimizin kanı yerde kalmadı.

MSB: Gara'da 33 terörist öldürüldü VİDEO

Milli Savunma Bakanlığı, harekatın ilerleyişi hakkında açıklama yayınladı.

Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.

HAREKATA 40'TAN FAZLA UÇAK KATILDI

40’tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev aldı.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu.

Harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildi.

33 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle iniş yaptı.

Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristlere ait mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi. Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu, örgütün bölgedeki varlığı ağır darbe aldı." ifadelerine yer verildi.