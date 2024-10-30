MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacak

AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) sevindiren haber geldi...
Birçok adayın heyecanla beklediği alım haberini, Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Alıma ilişkin detaylar, MSB'nin internet sitesinde yer aldı.
"2024 YILI PİLOT SINIFI MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU İLANI YAYINLANMIŞTIR"
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler yer aldı:
Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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