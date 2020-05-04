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- MSB: İkinci grup tıbbi yardım Somali'ye ulaştı
MSB: İkinci grup tıbbi yardım Somali'ye ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemenin Somali’ye ulaştığını bildirdi.
- İHA
- 04.05.2020 - 08:52
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya indi” denildi.