MSB: KKTC'nin güvenliği için gerekli adımları atıyoruz

AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar geldi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Aktürk, 10 Kasım'da, Anıtkabir'de 1 milyon 92 bin 365 ziyaretçi ile rekor kırıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonların devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

İcra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1299'u Irak'ın, 1206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha Ceylanpınar'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur.

"HER TÜRLÜ GELİŞMEYİ TAKİP EDİYORUZ"

Son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan bakanlık kaynakları, devamında da gündemdeki diğer konulara değindi.

Özellikle Kıbrıs'ta Rum yönetimi, eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) Evangelos Florakis Helikopter Üssü'nü ABD'ye verdi.

Rum basınının haberlerine göre ABD kuvvetleri üsse yerleşiyor.

Bu konuya dair de bakanlıktan açıklama geldi.

GKRY’deki üslerin ABD tarafından kiralanacağına dair iddialara değinen kaynaklar, “Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Yabancı devletlerin Ada’da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişime karşı, KKTC’nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

"HUDUTLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN NE LAZIMSA YAPTIK, YAPARIZ"

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Güney sınırlarımızla ilgili açığı kapatacağız.” şeklindeki sözlerinden sonra Suriye’nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon / harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız.



Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız.

TSK'DA AFGAN KÖKENLİ DOKTOR ÇALIŞTIĞINA YÖNELİK İDDİALAR

Bakanlık kaynakları, TSK’da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığına ilişkin iddialar üzerine “TSK’nın askerî sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır. Bahse konu haber, kasten ve halkı yanıltıcı bir ifade şekliyle Bakanlığımızı ve TSK’yı yıpratma ve karalama amacı taşımaktadır.” yanıtını verdi.

ASTANA SÜRECİ TOPLANTILARI

Bakanlık kaynakları, Astana Süreci Toplantıları’na ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: