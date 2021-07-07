MSB, Komando İhtisas Kursu'nun kapanış törenini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca, Komando İhtisas Kursu'nun kapanış töreni yapıldı.

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin yapıldığı Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, Komando İhtisas Kursu'nun kapanış töreni icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde komandolarımızın yakın savunma tekniklerine dair aldıkları eğitimler dikkat çekti.

MEHMETÇİK, ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇMEYE DEVAM EDİYOR

Askerlerimizin oluşabilecek her hangi bir sıkıntıya karşı hazır görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Eğitimden geçen Mehmetçiklerin başarı belgelerinin verildiği Komando İhtisas Kursu, yapılan törenin ardından sona erdi.

MSB, TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, “Komando İhtisas Kursu Kapanış Töreni” icra edildi."