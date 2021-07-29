MSB: Bu yılın başından itibaren 1595 terörist öldürüldü

MSB: Bu yılın başından itibaren 1595 terörist öldürüldü

MSB, bu yılın başından itibaren 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonları ile terör ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Mehmetçik, üstlendiği tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirerek, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlıyor.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara MSB'nin faaliyetlerine ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında, son iki ayda 10’u büyük, 30’u orta çaplı 40 operasyon yapıldığını ve bu yılın başından itibaren 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Toplantıda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

"ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT, YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

Binbaşı Pınar Kara açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"300’den fazla mağara, sığınak, 600’den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

"MÜCADELEMİZ SADECE TERÖRLE VE TERÖRİSTLEDİR"

Bugüne kadar ülkemizdeki terör tehdidine yönelik icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafa kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Mücadelemiz sadece terörle ve teröristledir."

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