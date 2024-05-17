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Mehmetçik, teröristlere inlerini dar ediyor, tek tek paketliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in 7 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın son medya hesabından paylaşılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil"

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.