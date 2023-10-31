MSB paylaştı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü' Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki askeri geçide katılan denizaltılarda kaydedilen görüntüleri paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti 100. yılı görkemli etkinliklerle kutladı...

100. yıl kapsamında tarihte ilk kez İstanbul Boğazı'ndan savaş gemileri geçiş yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı.

Boğaz'dan geçiş yapan savaş gemileri arasında bulunan denizaltılar ise 100. yıl için görünür oldu.

Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, denizaltılarda kaydedilen görüntüleri yayınladı.

"100'üncü yılını kutlamak için görünür hale geldiler"

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Onlar, devletimizin ve milletimizin görünmez koruyucuları olarak Mavi Vatan'ın derinliklerinde, güneşi bile hayatlarından çıkartarak sabırla görev yapıyor.

Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamak için görünür hale geldiler ve İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldılar." ifadeleri kullanıldı.