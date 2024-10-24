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Haber Merkezi

Dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Türk savunma sanayisinin gözbebeklerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 çalışan şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.



Saldırının hemen sonrasında 2 terörist öldürülürken, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine de karşı saldırılar gerçekleştirildi.

Terör inlerinin yerle bir edildiği operasyonda 2'si sözde sorumlu 59 terörist öldürüldü.



MSB, FİL YÜRÜYÜŞÜ YAPAN F-16 FİLOSUNU PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Daima hazır" notuyla paylaşılan videoda, fil yürüyüşü yapan F-16 savaş uçaklarının görüntülerine yer verildi.



FİL YÜRÜYÜŞÜ NEDİR

"Fil yürüyüşü", askeri jargon açısından, bir tehlike anında savaş uçaklarının mümkün olan en kısa sürede havalanmak üzere tamamen donanımlı bir şekilde pistte bekletilmesi anlamına gelir.

Bu "yürüyüşler", aynı zamanda pilotların takım çalışmasını geliştirmek, askeri üslerde hava-yer etkileşimini değerlendirmek ve askeri gücü sergilemek gibi çeşitli amaçlarla düzenlenmektedir.