Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde...

Terör örgütü PKK'ya birbiri ardına başarılı operasyonlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri bir yenisine daha imza attı.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist tespit edildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Düzenlenen operasyonla 6'sı da öldürüldü.

Irak'ın ardından Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde de 7 terörist tespit edildi.

Daha sonra belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE İSE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlara ilişkin duyurular ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

MSB'nin duyurusu şu şekilde:

Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!