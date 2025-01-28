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MSB paylaştı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist öldürüldü

MSB paylaştı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist öldürüldü Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.