Haber Merkezi
Mehmetçik, teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor.
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın yanı sıra bir haber de Suriye'den geldi.
IRAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li tespit edildi.
Tespit edilen teröristler başarılı bir operasyonla öldürüldü.
SURİYE'DE DE 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonlara ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Duyuruda, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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