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Mehmetçik, teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın yanı sıra bir haber de Suriye'den geldi.

IRAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li tespit edildi.

Tespit edilen teröristler başarılı bir operasyonla öldürüldü.

SURİYE'DE DE 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlara ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Duyuruda, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Can Badak
Editor