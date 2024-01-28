MSB paylaştı! Kahraman askerlerimiz görevlerinin başında.. Milli Savunma Bakanlığı, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik'in faaliyetlerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Güçlü Türkiye’nin sarsılmaz savunucuları" ifadeleri yer aldı.

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Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.

Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı kahraman askerlerimizin faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Eğitim görevi icra edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklar, Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.

"Muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinde eğitim görevine ait fotoğrafların yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklarımız Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer paylaşımda ise helikopterler ve denizaltının birlikte görev icrası yer aldı.

"Güçlü Türkiye’nin sarsılmaz savunucuları"

Paylaşıma "Güçlü Türkiye’nin sarsılmaz savunucuları" notu düşüldü.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.