MSB, Pençe-Kilit bölgesinde ele geçirilen mühimmatı paylaştı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Hain terör örgütü üyeleri adeta kaçacak delik arıyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda, hain örgütlere nefes aldırılmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri neticesinde ele geçirilen mühimmatı paylaştı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren Komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatı ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen mühimmat ise şöyle: