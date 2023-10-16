MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İHA
Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlarla teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor.
PKK'lı teröristleri girdikleri deliklerde enseleyen Mehmetçik, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.
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