MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İHA

Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlarla teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor.

PKK'lı teröristleri girdikleri deliklerde enseleyen Mehmetçik, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım
MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım
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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)