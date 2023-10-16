MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA

Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlarla teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor.

PKK'lı teröristleri girdikleri deliklerde enseleyen Mehmetçik, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.



Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)