MSB, SİHA düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığı iddiasını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, Türk SİHA'sını düşüren ABD uçağının Ürdün'den kalktığını açıkladı.

ensonhaber.com

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin, PKK terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda bölgede bir Türk SİHA'sı düşürüldü.

ABD, SİHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de büyük tepki çeken olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sert açıklamalarda bulundu.

"Bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir"

Erdoğan, "Adeta ak sütün içindeki ak kılı ayırt etme hassasiyeti içinde teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonu yürüttük. Buna rağmen, tatsız ve muhataplarımızın ifadesiyle üzüntü verici bir hadisenin yaşanmasını engelleyemedik. Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." dedi.

Uçağın İncirlik'ten kalktığı iddiasına yalanlama

Daha sonra kamuoyunda ise SİHA düşüren ABD uçağının Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden kalktığı iddiaları gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, iddiaları yalanladı.

Konuya ilişkin konuşan MSB yetkilisi, “Uçağın İncirlik’ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

“Uçak Ürdün’den kalktı”

MSB kaynakları, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da “Uçak Ürdün’den kalktı.” yanıtını verdi.