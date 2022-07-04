MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serhat BAL şehit olmuştur.

Yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadele aralıksız sürerken Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yüreğimizi yakan bir haber geldi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu bir askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Asil milletimize başsağlığı dileriz"

Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.