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- MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR MSB kura çekimi ve sınavı ne zaman?
MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR MSB kura çekimi ve sınavı ne zaman?
- 28.11.2022 - 10:16
Milli Savunma Bakanlığı, 18 ilde 89 meslek grubundan toplamda 1.115 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Başvurular ise İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren başladı.
MSB'nin duyurduğu açık iş pozisyonları için sözlü sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışmak isteyen vatandaşlar ise kura çekiminin tarihini ve sınav tarihini araştırıyor. İşte detaylar...
MSB kura çekimi ne zaman?
MSB başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav ne zaman yapılacak?
8 Aralık'ta yapılacak olan kura sonucunda adaylar, sözlü sınava çağırılacak.
Hangi illerde alım yapılacak?
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir, Adana ve Afyonkarahisar illerinde personel alımı gerçekleştirilecek.
Hangi kadrolarda alım yapılacak?
Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında alım yapılacak.