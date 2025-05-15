MSB: PKK'nın silah bırakması için bölge ülkeleri ile mekanizma kurulacak

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Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adımlar devam ediyor.

Yaklaşık 50 yıllık terör belasından kurtuluş için atılan adımlar sonucu PKK terör örgütü, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Orta Doğu'da hedeflenen barış için tarihi bu adımdan sonra örgütün nasıl silah bırakacağı ve tasfiye olacağı tartışmaya açıldı.

Sürece ilişkin detaylar kamuoyunda tartışılırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Açıklamada örgütün nasıl silah bırakacağına ilişkin detaylar yer aldı.

"BÖLGE ÜLKELERLE KOORDİNELİ OLARAK MEKANİZMA KURULACAKTIR"

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında şu ifadelere yer verildi:

Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

"YAPILACAK PROVAKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provakasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz.

"PKK TARAFINDAN KULLANILAN BÖLGELERDE FAALİYETLER DEVAM EDECEK"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir.

"ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT KULLANILAMAZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildiren Tuğamiral Aktürk, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

"7 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI"

Ayrıca Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’a Allah'tan rahmet diledi.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise, 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2 bin 527 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 33, engellenen kişi sayısı da 32 bin 184 olmuştur.



Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla (22 bin 277 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye Harekat Alanlarında 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.

Bölücü terör örgütü PKK'ın kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk şu ifadeleri kullandı: