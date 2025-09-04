MSB: SDG'nin süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğiz

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin soruları da yanıtladı ve Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

SDG terör örgütünün Suriye'nin birlik bütünlüğüne ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

MSB'DEN SDG'YE UYARI: TÜRKİYE SÜRECİN TAKİPÇİSİ

SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir.



SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir.



SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.



Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir.

TSK'YA YÖNELİK YAPILAN DEZENFORMASYON ÇABALARI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda TSK’ya yönelik yapılan dezenformasyon çabalarıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

Basında ve sosyal medyada; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen törende yapay zekâ ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı, törene katılmak üzere aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları ve 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Bakanlığımız ve şahsi olarak general/amirallerimiz tarafından derhal suç duyurusunda bulunulan ve dava süreci devam eden görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır.



Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır.



Sosyal medya her geçen gün kirlenmekte ve tehlikeli bir hâl almaktadır. Halkımız sosyal medya üzerinden yapılan veya yapılmaya çalışılan algı oyunlarına karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdır.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; anayasa ve yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri, millî güvenliğimizin teminatı olarak, büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

TÜRK F-16'LARININ YUNAN FIR HATTINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASI

Bakanlık kaynakları, Türkiye’ye ait iki adet F-16 savaş uçağının, Rodos ile Meis arasında uçuş planı sunmadan hareket ederek Atina FIR hattını ihlal ettiğine yönelik Yunan basınında yer alan haberlerle ilgili de şunları söyledi: