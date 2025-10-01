MSB: Sumud Filosu'ndan 11 kişi tahliye edildi

Dünyanın takip ettiği yolculukta gergin dakikalar...

Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda yeni bir gelişme yaşandı.

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndan 11 kişi tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliye talebinde bulunan 3 kişinin Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir.

DAHA ÖNCE DE YARDIM EDİLMİŞTİ

Daha önce filoda bulunan "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edilmişti.

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer, harekete geçerek tahliyeyi koordine etmişti.

SONA YAKLAŞILDI

Öte yandan İsrail gemisinin, Küresel Sumud Filosu'ndaki "Alma" gemisinin çok yakınına yanaştığı bildirildi.

Gemideki katılımcılarla kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.