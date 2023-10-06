MSB: Suriye'nin kuzeyinde 15 terör hedefi imha edildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor..

Bu kapsamda sınır içerisinde ve dışarısında başarılı operasyonlara yenileri ekleniyor.

Ankara'daki hain saldırının ardından TSK, Suriye'de ve Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla çok sayıda terör hedefini yok etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gerçekleştirilen operasyonlara dair yeni bir açıklama geldi.

"Sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir"

Suriye'nin kuzeyindeki çok sayıda hedefin vurulduğuna dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki terörist hedeflerine 06 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir.



İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.