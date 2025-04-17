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AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Isparta’daki 40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesindeki faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Tuğamiral Aktürk, terör örgütlerinin hareket kabiliyetini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen operasyonların kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Özellikle Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Aktürk, bölgede tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli malzemenin ele geçirilerek imha edildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta, örgütün Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak Habur Hudut Karakolu’na teslim olan iki teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu aktaran Aktürk, TSK’nın sahadaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KAYIP ŞEHİDİN NAAŞINA ULAŞILDI

Pençe-Kilit Harekatı sırasında, 7 Temmuz 2022 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan ve uzun süre ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşına 25 Mart’ta ulaşıldığını açıklayan Aktürk, şehidin 15 Nisan’da Erzurum’da toprağa verildiğini hatırlatarak, başta ailesi olmak üzere TSK camiasına ve millete başsağlığı diledi.

SURİYE'DE GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞLER İÇİN ÇALIŞMALAR

Suriye’deki harekât bölgelerinde kalıcı barış ve güvenli geri dönüş ortamının oluşturulmasına yönelik çabaların devam ettiğini belirten Aktürk, özellikle tünel imha faaliyetlerinin dikkat çekici sonuçlar verdiğini kaydetti. 8 Ocak 2025'te başlayan çalışmalar çerçevesinde, Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66 kilometre, Münbiç’te ise 55 kilometre uzunluğundaki tünellerin tespit edilerek imha edildiğini ifade etti. Bölgedeki mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

SINIR DENETİMLERİNDE 93 KİŞİ YAKALANDI

Aktürk, son bir hafta içinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 93 kişinin yakalandığını, bunlardan 3’ünün terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı. 1 Ocak’tan bu yana yakalanan kişi sayısının 1465’e, engellenen giriş denemelerinin ise 23 bin 709’a ulaştığını belirtti.

İSRAİL'E ÇAĞRI: "ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Basın toplantısında İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, bu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, “İnsani yardımın engellenmesi ve sivil hedeflere yönelik saldırılar bölgedeki trajediyi daha da derinleştiriyor,” dedi. Uluslararası toplumun artık etkisiz kalan tutumunu değiştirmesi gerektiğini ifade eden Aktürk, İsrail’e yönelik baskının artırılması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının her zamankinden daha hayati hale geldiğini söyledi.

TSK TATBİKALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlardaki eğitim ve tatbikatlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, 8-15 Nisan tarihleri arasında Orta Akdeniz'de Mare Aperto/Italian Minex tatbikatına katılım sağlandığını, 14-25 Nisan tarihleri arasında Millî Anadolu Kartalı Eğitimi’nin icra edilmekte olduğunu söyledi. Ayrıca, 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek Desert Flag Tatbikatı’na ve 24-30 Nisan arasında gerçekleştirilecek 13 ülkenin katılımıyla yapılacak Kurtaran tatbikatına da iştirak edileceğini duyurdu.

TÜRKİYE, UZAYDA DA TEMSİL EDİLDİ

Tuğamiral Aktürk, Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı ile Uzay Komutanlığı’ndan Yarbay Emrah Çınar’ın, 7-10 Nisan tarihleri arasında ABD’de düzenlenen 40’ıncı Uzay Sempozyumu’nda Türkiye’yi temsil ettiğini anımsattı.

Son olarak, 24-25 Nisan tarihlerinde Çanakkale Kara Muharebeleri’nin yıl dönümü anma törenleri kapsamında, SOLOTÜRK ekibinin Şehitler Abidesi’nde özel bir gösteri uçuşu gerçekleştireceğini de duyurdu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ ADIMLAR

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayisiyle daha da güçlendirilmeye devam ettiğini vurguladı. Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulmak üzere MİLKED Elektronik Destek Sistemi ile 5,56 milimetrelik SAR-56 Piyade Tüfeği’nin muayene ve kabul işlemlerinin başarıyla tamamlanarak envantere alındığını duyurdu.

PERSONEL ALIMI VE MSÜ TERCİH SÜRECİ

Personel temini ve asker öğrenci alımlarına ilişkin süreçlerin planlandığı şekilde sürdürüldüğünü belirten Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 24 Mart’ta başlayan 2025 yılı Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemlerinin 18 Nisan itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.

23 NİSAN COŞKUSUNA TSK'DAN GENİŞ KATILIM

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ülke genelinde ve yurt dışında çok sayıda etkinliğe imza atacak. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 savaş gemisi, 23 ayrı limanı ziyaret ederek halkın ilgisine açılacak. SOLOTÜRK, 23 Nisan'da Çanakkale'de; Türk Yıldızları ise 19 Nisan’da Hatay’da, 20 Nisan’da Mersin’de ve 23 Nisan’da Antalya’da nefes kesen akrobasi gösterileri gerçekleştirecek.

Ayrıca Kayseri ve Aksaray semalarında da uçak geçişleri yapılacak. Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ilkokullarda, MSB bandoları tarafından 105. yıla özel 105 konser icra edilecek. Kosova’da da 21-25 Nisan tarihleri arasında Mehteran Birliği konserleriyle 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamalarına katkı sağlanacak.

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin yıl dönümüne ithafen ise 24 Nisan’da gençlerle anlamlı bir etkinlik düzenlenecek. Türkiye’nin gururu TCG Anadolu gemisinin inşa edildiği Tuzla’dan yola çıkacak 400 genç, Gelibolu’da şehitleri anmak için “Mavi Vatanda Çanakkale Yolculuğu” etkinliğiyle tarihî bir deneyim yaşayacak.

MSB KAYNAKLARINDAN YUNANİSTAN VE İSRAİL'E NET MESAJLAR

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, son günlerde Yunanistan’ın kamuoyuna sunduğu “Deniz Mekansal Planlaması” konusuna da değindi. Söz konusu planlamanın, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını görmezden gelen ve uluslararası hukukla bağdaşmayan tek taraflı girişimler içerdiğine dikkat çekildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan konsepti çerçevesinde, denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruma iradesini en güçlü şekilde sürdürmektedir. Yunanistan’ın oldu bittiye getirmeye çalıştığı bu planlamalar Türkiye için hiçbir geçerlilik taşımamaktadır.

Öte yandan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in “Türkiye’ye 5 dakika içinde müdahale ederiz” şeklindeki açıklamaları sorulduğunda ise MSB kaynakları, "Gerçekliğine kendilerinin bile inanmadığı bu söylemlerle ilgili herhangi bir yanıt beklemeyin. Bu tür beyanlar, yalnızca kendilerini gülünç duruma düşürmektedir." diyerek net bir duruş sergiledi.

İSRAİL İLE "ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI" AÇIKLAMASI

Suriye’de olası istenmeyen olayların önüne geçilmesi amacıyla Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurulmasına yönelik ilk teknik görüşmenin Azerbaycan’da gerçekleştirildiği bilgisi de paylaşıldı. MSB kaynakları, bu yapının herhangi bir normalleşme süreci olmadığını vurgulayarak, iki ülke arasında sahadaki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü şekilde yürütülmesini, yanlış anlamaların önüne geçilmesini ve doğrudan bir çatışma riskinin ortadan kaldırılmasını hedeflediğini belirtti.