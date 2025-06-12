Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.
MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
PKK'NIN FESİH KARARI SONRASI SON DURUM
Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor.
TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI
Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması’nı Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:
Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır.
Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya’nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir.
Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
SURİYE'DEKİ SON DURUM
Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır.
Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.
YENİ SİLAH SİSTEMLERİ ENVANTERE GİRDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizle her geçen gün daha da artmaktadır.
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 5,56 mm piyade tüfeği (SAR-56), Dragoneye-2 termal kamera ile Modüler Gündüz Görüş Kamerası, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Şuay Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanımız Orgeneral Kemal Yeni, 11-14 Haziran tarihleri arasında Cakarta/Endonezya’da düzenlenen ve Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin de yer aldığı Güney Doğu Asya’nın en büyük savunma sanayii fuarı olan INDO DEFENCE-2025’e katılmakta, çeşitli ülke temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmektedir.
Bakan Yardımcımız Şuay Alpay; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi ile Endonezya Tedarik Makamı arasında 48 adet Millî Muharip Uçağımız KAAN’ın ihracatı için gerçekleştirilen imza törenine iştirak etmiştir.
Yerli ve millî savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi ve gelecek hedeflerini ortaya koyan söz konusu anlaşmanın; ülkemizin Güneydoğu Asya’daki en büyük stratejik ortaklarından biri olan dost ve kardeş Endonezya ile son dönemde artan ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.
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