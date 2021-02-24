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    MSB, Türk askerine özel video yayınladı

    Türk askerinin dayanıklılık, adanmışlık, terörle mücadele ve can dostlarına sevgisine dikkat çeken MSB, özel bir video paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:10
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    MSB, Türk askerine özel video yayınladı

    Türk askeri, sınır içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor.

    Zorlu şartlar altında mücadele eden Türk askeri adına, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir video yayınladı.

    MSB'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, askerlerin her koşulda özverili olduğuna dikkat çekildi.

    TÜRK ASKERİNİN DAYANIKLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

    Dayanıklılık, adanmışlık, terörle mücadele ve can dostlarına sevgiye dikkat çeken MSB, sahadan görüntüler aktardı.

    MSB, Türk askerine özel video yayınladı VİDEO

    MSB, Türk askerine özel video yayınladı #1

    İÇLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLER

    Roket denemesi yapılan, karla mücadele edilen ve bir köpeğin beslenmesinin yer aldığı video izleyenlerin içini ısıtırken, düşmanlara da korku verdi.

    MSB, Türk askerine özel video yayınladı #2

    MSB, Türk askerine özel video yayınladı #3

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