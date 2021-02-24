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MSB, Türk askerine özel video yayınladı
Türk askerinin dayanıklılık, adanmışlık, terörle mücadele ve can dostlarına sevgisine dikkat çeken MSB, özel bir video paylaştı.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 11:42
- Güncelleme : 24.02.2021 - 12:10
Türk askeri, sınır içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor.
Zorlu şartlar altında mücadele eden Türk askeri adına, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir video yayınladı.
MSB'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, askerlerin her koşulda özverili olduğuna dikkat çekildi.
TÜRK ASKERİNİN DAYANIKLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Dayanıklılık, adanmışlık, terörle mücadele ve can dostlarına sevgiye dikkat çeken MSB, sahadan görüntüler aktardı.
MSB, Türk askerine özel video yayınladı VİDEO
İÇLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLER
Roket denemesi yapılan, karla mücadele edilen ve bir köpeğin beslenmesinin yer aldığı video izleyenlerin içini ısıtırken, düşmanlara da korku verdi.