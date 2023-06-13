MSB: Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı'nı paylaştı Milli Savunma Bakanlığı'nın Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı'na dair paylaştığı görüntüler gerçeği aratmayarak nefes kesti.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Terör örgütlerini bitirmeye kararlı Türk askeri her geçen gün yeni bir başarıyı elde ediyor.

Yeni tatbikat yapıldı

Yapılan operasyonların yanı sıra bir diğer yandan da tatbikatlarla operasyon hazırlıkları sürüyor.

Konya’da icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı yeni yapılan tatbikatın süreçlerini paylaştı.

Nefes kesen tatbikat

Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı'na ait paylaştığı görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı; Azerbaycan, İspanya, Katar, KKTC, Polonya ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikata ait nefes kesen ve gerçeği aratmayan görüntüler paylaştı.