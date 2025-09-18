MSB: Uluslararası toplumu İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk toplantıda yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü ile Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

Aktürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı.

Aktürk konuşmasında, dün görev başında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ı andı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİSTEMATİK ZULMÜ

Aktürk, yaptığı konuşmada İsrail'in acımasız saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne değindi.

Bölgedeki zulmün 'sistematik' olarak sürdürüldüğünü belirten Aktürk, uluslararası topluma çağrısını yineledi.

Aktürk, bu soykırımın uluslararsı toplumda daha fazla görmezden gelinemeyeceğini belirterek, "İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARA HAREKATI İNSANİ TRAJEDİNİN DAHA DA DERİNLEŞMESİNE YOL AÇTI"

Aktürk yaptığı konuşmada ayrıca şu sözlere yer verdi:

İsrail'in 16 Eylül sabahı Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır.



İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekün istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir.

"İSRAİL'E YÖNELİK CİDDİ TEDBİRLER ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez.



Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz.

"1 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU"

Aktürk, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanları'ndaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic'de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır."

"13 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ İCRA EDİLECEK"