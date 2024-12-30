MSB yıllık bilançoyu açıkladı: 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınır içinde hem sınır ötesinde, terör göz açtırmıyor. 1 yılda Irak ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede 1 yıllık bilançoyu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 2024 yılında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensubu 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi. Bin 330 mağara imha edilirken 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirildi. Yıl içerisinde 107 terörist teslim oldu.

Bakanlık” hudut güvenliğine” ayrı bir parantez açtı.

“2024 yılında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 95 bin 340 şahıs hududu geçemeden engellenmiş, 13 bin 830 düzensiz göçmenle 288 terörist yakalanmıştır. Ayrıca icra edilen operasyonlarda ise 801 kilogram uyuşturucu ele geçirilerek kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir." denildi.

Paylaşımda ayrıca 2024 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serinin ilk bölümüne de yer verildi. Videoda, TSK'nın terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra Mavi ve Gök Vatan’da da hak ve menfaatleri koruduğuna vurgu yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınır içinde hem sınır ötesinde, terör göz açtırmıyor. 1 yılda Irak ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi.