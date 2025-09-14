MSB'den 12 Dev Adam'a destek paylaşımı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

24 YIL SONRA FİNALDEYİZ

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

24 yıl sonra Avrupa şampiyonasında finale çıkan ay-yıldızlılar, bu akşam saat 21.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi 12 Dev Adam'a destek büyüyor.

MSB'DEN DESTEK PAYLAŞIMI

Destek mesajlarından biri de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB'nin videosunda 12 Dev Adam ile kahraman Mehmetçik yer aldı..

"KARARLIYIZ, BU ZAFER BİZİM OLACAK"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kararlıyız, bu zafer bizim olacak!



Bu akşam Almanya karşısında tarih yazmaya çıkacak 12 Dev Adam’a gönülden başarılar diliyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yiğitleri ve aziz milletimiz tek yürek oldu!



Kalplerimizde tek bir haykırış var: Şampiyonluk Türkiye’nin olacak!



Haydi 12 Dev Adam, bir kez daha Ay-Yıldız gibi parla!