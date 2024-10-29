Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı...
"Egemenlik kayıtsız şartız milletindir." anlayışının hayata geçirildiği tarihi günün yıl dönümü, tüm yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.
7'den 70'e tüm Türk milleti tarafından kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Milli Savunma Bakanlığı, özel bir video paylaştı.
29 EKİM'E ÖZEL VİDEO
Bakanlık tarafından Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video, izleyenleri duygulandırdı.
Videoda, Anadolu topraklarını düşman işgalinden canı pahasına koruyan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve cephede savaşan binlerce askere yer verildi.
Göz yaşartan video, Cumhuriyet'in hangi şartlar altında ve nasıl ilan edildiğine odaklandı.
"YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ"
Bakanlık, paylaşılan videonun açıklama metninde şu ifadelere yer verdi:
“Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Biz milletimizin sevgi ve güveniyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet güneşinin altında, al bayrağın gölgesinde, dünyanın sayılı orduları arasında yer alarak yerli ve millî teknolojilerle daha da güçlenerek Türk milletinin emrinde, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz.
Vatan, millet ve bayrak aşkıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
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