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Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı...

"Egemenlik kayıtsız şartız milletindir." anlayışının hayata geçirildiği tarihi günün yıl dönümü, tüm yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

7'den 70'e tüm Türk milleti tarafından kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Milli Savunma Bakanlığı, özel bir video paylaştı.

29 EKİM'E ÖZEL VİDEO

Bakanlık tarafından Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video, izleyenleri duygulandırdı.

Videoda, Anadolu topraklarını düşman işgalinden canı pahasına koruyan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve cephede savaşan binlerce askere yer verildi.

Göz yaşartan video, Cumhuriyet'in hangi şartlar altında ve nasıl ilan edildiğine odaklandı.

"YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Bakanlık, paylaşılan videonun açıklama metninde şu ifadelere yer verdi: