MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı

Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 2 yıl geçti. MSB, harekatın yıl dönümünde bir paylaşım yaparak rejim güçlerinin kayıplarını hatırlattı.

Suriye rejiminin İdlib’deki masum sivilleri de hedef alan yoğun saldırılar başlatması üzerine bölgedeki Türk askerlerinin güvenliğini sağlamak ve sınırlara yönelecek göçü önlemek üzere 27 Şubat 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Karadan ve havadan yapılan harekat, 5 Mart 2020 tarihinde başarıyla tamamlandı.

Harekat ile Suriye’nin kuzeyinde yaşanabilecek bir insanlık dramının önüne geçilmiş oldu.

REJİM, BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADI

Harekat sırasında aktif ve etkin şekilde kullanılan SİHA’lar ile ateş destek vasıtaları rejim unsurlarına büyük kayıplar yaşattı.

Bahar Kalkanı Harekatı ile rejime ait 3 bin 473 unsur, 3 adet uçak, 8 adet helikopter, 1 adet SİHA, 93 tank, 36 adet zırhlı araç, 67 adet obüs ve 10 adet hava savunma sistemi etkisiz hale getirildi.