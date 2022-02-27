Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
543.110
-0.24%
BTXN Coin
38.10
-4.75%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı

    Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 2 yıl geçti. MSB, harekatın yıl dönümünde bir paylaşım yaparak rejim güçlerinin kayıplarını hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı

    Suriye rejiminin İdlib’deki masum sivilleri de hedef alan yoğun saldırılar başlatması üzerine bölgedeki Türk askerlerinin güvenliğini sağlamak ve sınırlara yönelecek göçü önlemek üzere 27 Şubat 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

    Karadan ve havadan yapılan harekat, 5 Mart 2020 tarihinde başarıyla tamamlandı.

    Harekat ile Suriye’nin kuzeyinde yaşanabilecek bir insanlık dramının önüne geçilmiş oldu.

    REJİM, BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADI

    Harekat sırasında aktif ve etkin şekilde kullanılan SİHA’lar ile ateş destek vasıtaları rejim unsurlarına büyük kayıplar yaşattı.

    Bahar Kalkanı Harekatı ile rejime ait 3 bin 473 unsur, 3 adet uçak, 8 adet helikopter, 1 adet SİHA, 93 tank, 36 adet zırhlı araç, 67 adet obüs ve 10 adet hava savunma sistemi etkisiz hale getirildi.

    MSB den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı #1


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı
    3. Sayfa

    Antalya'daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Elazığ’da, otobüste bulduğu 240 bin TL’lik altınları sahibine teslim etti
    3. Sayfa

    Elazığ’da, otobüste bulduğu 240 bin TL’lik altınları sahibine teslim etti

    Görüş Bildir