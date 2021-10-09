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    MSB'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

    MSB'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, harekatın ikinci yıl dönümü dolayısıyla görüntülü paylaşım yaptı. Paylaşımda, operasyonlar ve yardım görüntüleri yer alıyor.
    • AA
    • 09.10.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 11:57
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    Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti.

    Türkiye’nin altyapı, eğitim ve sağlık hizmetleri sayesinde Tel Abyad ve Resulayn adeta yeniden hayat buldu.

    "BARIŞIN ADI MEHMETÇİK"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Barışın Adı Mehmetçik. Barış, güven ve huzur için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü paylaşımı ViDEO

    TSK'NIN OPERASYONLARI VE YARDIMLARI PAYLAŞILDI

    Videoda, Barış Pınarı bölgesindeki çatışmalarda mağdur olan sivillerin yardım çağrılarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede yaptığı operasyonlar ve yardım görüntüleri yer aldı.

    "ALLAH SİZİ KORUSUN"

    Paylaşımda, bölgedeki sivillerin "Allah sizi korusun" şeklindeki Mehmetçik'e mesajlarına da yer verildi.

    MSB den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı #1

    MSB den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı #2

    MSB den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı #3

    MSB den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı #4

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    MSB den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı #6

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