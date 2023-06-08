MSB'den bedelli askerlik başvurusu için uyarı Milli Savunma Bakanlığı, 23 Haziran'dan sonra yapılacak olan bedelli askerlik başvurularının yeni tarifeden hesaplanacağını bildirdi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.

Bu gelişmenin ardından 23 Haziran Cuma günü mesai bitiminden sonra izinli olacak olan kamu çalışanları 9 gün tatil yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı, tatil döneminde işlemlerini kapalı olmasından dolayı başvuru için tarih verdi.

"Mağduriyet yaşanmasın"

23 Haziran tarihinden sonra yapılacak olan başvurular yeni tarifeden hesaplanacağı uyarısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kurban Bayramı tatili 27 Haziran 2023 tarihinde saat 13.00'te başlayıp 01 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı 01 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli hizmetine müracaat edecek yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran 2023 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlenmişti.