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    MSB'den Deniz Kuvvetleri paylaşımı: Ne kar, ne fırtına ne bora

    MSB'den Deniz Kuvvetleri paylaşımı: Ne kar, ne fırtına ne bora

    Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 03:09
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    Yurt genelinde lodos ve kötü hava şartları nedeniyle birçok olumsuzluk yaşanırken, Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiler her şartta görevine devam ediyor.

    MSB'DEN DENİZ KUVVETLERİ PAYLAŞIMI

    Milli Savunma Bakanlığı, savaş gemilerinin zor şartlardaki görevine ilişkin bir video paylaştı.

    Bakanlığın paylaşımında kar, fırtına ve boranın kahraman levendleri durduramayacağına vurgu yapıldı.

    MSB'den Deniz Kuvvetleri paylaşımı: Ne kar, ne fırtına ne bora - Video

    "NE KAR, NE FIRTINA, NE BORA"

    Denizcilerin zorlu hava şartlarında da Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri için fedakârca görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

    Paylaşımda, "Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" ifadesine yer verildi.

    MSB den Deniz Kuvvetleri paylaşımı: Ne kar, ne fırtına ne bora #1

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