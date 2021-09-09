MSB'den, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü için özel video

Bakanlık, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir halkını selamladığı görülüyor.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne özel video hazırladı.

MSB'DEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Tamamıyla Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş tarihi görüntülerden oluşan videoda, Türk askerinin İzmir'e girişi yer alıyor.

Esir alınan düşman kuvvetlerinin yanı sıra, kaçanların şehri yakıp yıktığı görüntülerin de yer aldığı videoda, Türk askerinin hükümet konağını ele geçirmesi de bulunuyor.

MSB, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı ViDEO

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Süvari birliklerinin kordondan geçişi ve hükümet konağındaki Yunan bayrağının indirilerek, Türk bayrağının asılması sonrasında ise Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi yer alıyor.

ATATÜRK, İZMİR HALKINI SELAMLADI

Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.

"KURTULUŞ DESTANININ SON NOKTASI"

Görüntüler, "Kurtuluş destanının son noktası" yazısıyla tamamlanıyor.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "İzmir Hükümet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine de yer veriliyor.