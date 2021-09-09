Euro
10.0656
0.49%
Dolar
8.4958
0.4%
Altın
489.58
0.58%
Borsa
1.438
0.26%
Bitcoin
394.589
1.28%
EXEN Coin
25.58
11.99%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    MSB'den, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü için özel video

    Bakanlık, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir halkını selamladığı görülüyor.
    • AA
    • 09.09.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB'den, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü için özel video

    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlanıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne özel video hazırladı.

    MSB'DEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER

    Tamamıyla Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş tarihi görüntülerden oluşan videoda, Türk askerinin İzmir'e girişi yer alıyor.

    Esir alınan düşman kuvvetlerinin yanı sıra, kaçanların şehri yakıp yıktığı görüntülerin de yer aldığı videoda, Türk askerinin hükümet konağını ele geçirmesi de bulunuyor.

    MSB, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı ViDEO

    TÜRK BAYRAĞI ASILDI

    Süvari birliklerinin kordondan geçişi ve hükümet konağındaki Yunan bayrağının indirilerek, Türk bayrağının asılması sonrasında ise Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi yer alıyor.

    ATATÜRK, İZMİR HALKINI SELAMLADI

    Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.

    MSB den, İzmir in kurtuluş yıl dönümü için özel video #1

    "KURTULUŞ DESTANININ SON NOKTASI"

    Görüntüler, "Kurtuluş destanının son noktası" yazısıyla tamamlanıyor.

    MSB tarafından yapılan paylaşımda, "İzmir Hükümet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine de yer veriliyor.

    MSB den, İzmir in kurtuluş yıl dönümü için özel video #2

    MSB den, İzmir in kurtuluş yıl dönümü için özel video #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir