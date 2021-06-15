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    MSB'den komando paylaşımı

    MSB'den komando paylaşımı

    Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına katılan komandoların, zorlu arazi koşullarındaki faaliyetlerine yer verildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 15:37
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke sınırları dışından gelebilecek terör saldırılarına karşı operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

    Bu kapsamda Irak'ın kuzeyi, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerden temizleniyor.

    "AZİM, KARARLILIK, MÜCADELE"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonlara katılan komandolarla ilgili paylaşımda bulundu.

    Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, "azim, kararlılık ve mücadele" vurgusu yapıldı.

    MSB den komando paylaşımı #1

    "HER TÜRLÜ ZORLUĞA RAĞMEN..."

    Operayon bölgelerindeki komandolardan fotoğraflara yer verilerek, "Kahraman Komandolarımız, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında her türlü zorluğa rağmen görevlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." denildi.

    Türk askerlerinin zorlu arazi şartlarında faaliyetlerini icra ettiği görüldü.

    MSB den komando paylaşımı #2

    MSB den komando paylaşımı #3

    MSB den komando paylaşımı #4

    MSB den komando paylaşımı #5

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