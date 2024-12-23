MSB'den manidar paylaşım: Dalgaları aşar, zaferi taşırız

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Suriye'de yeni dönem başladı...

Yeni dönemin başladığı Suriye’de mevcut durum ve tüm gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakından takip ediliyor.

PKK'NIN TASFİYESİ BİRİNCİ ÖNCELİK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG’nin tasfiyesi bir numaralı öncelik.

Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanması, Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler alınması ile Suriye’deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği de TSK’nın öncelikleri arasında yer alıyor.

MSB PAYLAŞTI

Tüm bu süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DALGALARI AŞAR, ZAFERİ TAŞIRIZ"

Bakanlık tarafından yapılan manidar paylaşımda, "Dalgaları aşar, zaferi taşırız!" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE MESAJI VERİLDİ

Bu mesaj, kullanıcılar tarafından Suriye operasyonlarına yönelik bir çağrı olarak algılandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.