MSB'den manidar paylaşım: Rüzgar bizden yana

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Dünyanın gözü Suriye'de yaşananlarda...

HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin 27 Kasım'da başlayan sürpriz hareketi kamuoyunun gözlerini Suriye'ye geri çevirdi.

HALEP KURTARILDI

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Dün Humus ve Dera'yı da ele geçiren muhalifler bu sabah da Süveyra'yı ele geçirdi ve Şam'a ilerleyişlerini sürdürüyor.

HALEP KALESİ'NDE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan şehrin en büyük simgelerinden Halep Kalesi'nde bugün Türk bayrağı dalgalandı.

Aralık 1948'de yayımlanan bir mecmuada "Halep kalesine Türk bayrağı çekildi" ifadeleri yer almıştı.

MSB'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Bu süreçte Türkiye'nin Suriye meselesinde üstleneceği rol büyük önem arz ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"HAYDİ ALLAH RAST GETİRE"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Rüzgâr bizden yana, derya her zaman hazır!" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE MESAJI VERİLDİ

Bu mesaj, kullanıcılar tarafından Suriye operasyonlarına yönelik bir çağrı olarak algılandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.