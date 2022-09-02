MSB'den NATO'ya paylaşım silme tepkisi

NATO'nun, 30 Ağustos kutlama paylaşımını Yunanistan'dan gelen tepkiler üzerine silinmesinin bir irade devri anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

NATO, Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlarken Twitter'dan yaptığı paylaşımla tebrik yayınlamıştı.

Daha sonra NATO'nun resmi hesabından bu paylaşım silindi.

Paylaşımın Yunanistan'dan gelen tepkiler üzerine silindiği iddia edildi.

Türkiye'den konuya ilişkin en ser açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Paylaşımın Yunanistan'ın tepkileri üzerine silinmesinin bir irade devri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yapılanın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca paylaşımın silinmiş olmasının Türk milletinin kazandığı tarihi zaferin gerçekliğini ortadan kaldırmayacağının da altı çizildi.

"Bencil ve şımarık tavır"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.





"NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir"

30 Ağustos'a Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği resmi isim 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir.





"Türkiye'nin zafer kazandığı gerçeğinin değiştirmez"



'Zafer Bayramı' yazılsa da yazılmasa da Türkiye'nin 1922'de zafer kazandığı gerçeğinin değiştirilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO'nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir.

70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır.

Bu vesileyle; asil milletimizin 30 Ağustos 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü' bir kez daha kutluyoruz." denildi.