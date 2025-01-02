MSB'den Suriye açıklaması: Yeni dönemde teröre yer yok

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Milli Savunma Bakanlığı, yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları kapsamında, 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, akabinde de Suriye'de olan yeni döneme değindi.

Bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorulara şu cevabı verdi:

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, SURİYE HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK"

Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir.



Savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir.

İDLİB BÖLGESİNDEKİ GÖZLEM NOKTALARI

Bakanlık kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şunları ifade etti:

Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır.

"SURİYE'DE TERÖRE YER YOK"

Bakanlık kaynakları, Fırat’ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara, bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: