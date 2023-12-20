MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama! Müsamaha gösterilemez Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı bu tarz olaylara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtirken, olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındığını bildirdi.

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Türkiye günlerdir bu iddiaları konuşuyor...

10 Kasım’da Atatürk’ü Anma gününde Tuzla Piyade Okulu’nda başlayan, 13 Kasım’da da devam eden 'Teğmenler olayı', son dönemin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenler arasında, Atatürk fotoğrafı tartışması yaşandığı ve arbede çıktığı iddia edilmişti.

Atatürk fotoğrafı üzerinden gerginlik

10 Kasım günü bir teğmenin, iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmamasının ardından gerginlik başladı.

13 Kasım'da da süren tartışmaların ardından olay sosyal medyada gündem oldu.

MSB'den açıklama geldi

Tuzla'daki Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen teğmenlerle diğer teğmenler arasında yaşanan gerilime ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi.

Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilen yazıda, olaya sebep olan personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu tarz girişimlere asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

"Askerliğin temeli disiplindir"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur.



Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere "Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.

"Duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın"

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.



Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır.

"Milli anma günlerinde mevzuata uymak disiplinin bir gereğidir"

İlgili mevzuat çerçevesinde millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.

"Henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır"