MSF: Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi Cibaliya Kampı'nda mahsur

AA

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'nin kuzeyinde yapılan saldırıların ardından paylaşım yaptı.

"BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI"

Paylaşımda, "İsrail'in bölgeye saldırmasıyla binlerce kişi Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldı." ifadeleri kullanıldı.

MSF personeli 5 kişinin de kampta olduğu bildirilen paylaşımda, bu kişilerin hayatlarından endişe edildiği kaydedildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen MSF Proje Koordinatörü Sarah Vuylsteke, "Kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Bunu deneyen herkes vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN ENGEL

İsrail'in 7 Ekim'de kampın boşaltılmasını talep ettiği hatırlatılan paylaşımda, bu esnada bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in insanların güvenli şekilde bölgeyi terk etmesini engellediği bildirildi.

Paylaşımda, İsrail'in zorla yerinden etmelere son vermesi ve Gazze'deki insanlara yönelik saldırılarını durdurması çağırısı yapıldı.