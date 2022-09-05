MSÜ kayıtları ne zaman? MSÜ kayıt için gerekli belge ve evraklar nelerdir?

MSÜ kayıtları ne zaman? MSÜ kayıt için gerekli belge ve evraklar nelerdir?

2022-2023 Eğitim yılında Milli Savunma Üniversitesi için kayıt tarihi ne zaman merak konusu oldu. Peki MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gereken belge ve evraklar...

2022-2023 Eğitim yılında Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt tarihleri merak konusu oldu.

Öğrenciler, "MSÜ kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, MSÜ kayıt için gerekli belgeler nelerdir, kayıt tarihi ne zaman?

MSÜ kayıt tarihi ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Harp Okulları Yerleştirme tarihi 22 Ağustos-6 Eylül 2022, Ek Yerleştirme tarihi 7-16 Eylül 2022 Astsubay MYO yerleştirme tarihi 19-28 Eylül 2022, ek yerleştirme tarihi 29 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Kayıt için çağrılıp gelmeyen adayların, gelmediği okul türünden adaylıkları sonlandırılır. (HO kayıt için çağrılıp gelmeyen adayın HO adaylığı, MYO için çağrılıp gelmeyen adayın MYO adaylığı sonlandırılır.)

MSÜ kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

2. Sınav Çağrı Belgesi.

3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu; Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığınıgösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi; Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

6. Şehit / Gazi Belgesi; Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

7. Terhis Belgesi; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu ,dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.