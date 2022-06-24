MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak, seçim aşaması tarihi belli oldu mu?

MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak, seçim aşaması tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi mülakat tarihleri ve seçim aşaması tarihi merakla bekleniyor.Peki tarihler netleşti mi?İşte hepsinin cevabı..

Milli Savunma Üniversite'ne girebilmek için çaba gösteren binlerce kişi merakla sonuçları bekliyor.Ülkemizin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen adayların beklediği tercih sonuçları açıklandı.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih sonuçları açıklanırken 2022 öğrenci temini seçim aşaması tarihleride belli oldu.Açıklanan tarihlere göre bu aşama 27 Haziran - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

1 - Harp Okulları seçim aşaması : 27 Haziran - 3 Temmuz arası

2 - Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşaması : 25 Temmuz - 3 Ağustos arasında gerçekleştirilecektir.

SEÇİM AŞAMASINDA NELER YAPILACAK?

Seçim aşamasında adaylar bazı değerlendirmelere tabi tutulacak.

Hava Harp Okulu adayları için

1. Gün : Evrak kontrolü yapılacak adaylar daha sonra fiziki yeterlilik testine ve kişilik değerlendirme testine katılacaklar.

2. Gün : Fiziki yeterlilik testini geçmeyi başaran adaylar psikimotor testine tabi tutulacak.

3. Gün : Tüm aşamaları başarıyla geçen adaylar son gün bir mülakata girecekler.Burayı geçen adaylar için hastane sevk aşamaları başlayacaktır.

Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için

1. Gün : Evrak kontrolünün ardında kişilik ve fiziki yeterlilik testi uygulanacak

2. Gün : İlk günü sorunsuz geçen adaylar mülakata katılacak.