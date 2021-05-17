Mübariz Mansimov kimdir? Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov hayatı ve biyografisi..

Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov kimdir, nereli? Mübariz Mansimov ne iş yapıyor, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Mübariz Mansimov kimdir? İşte detaylar..

Mübariz Mansimov, gündemde merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu olan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, Mübariz Mansimov kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mübariz Mansimov'un hayatı ve biyografisi...

MÜBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU KİMDİR?

22 Mart 1968 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelen Mübariz Mansimov; 6'sı kız, 3'ü erkek, 9 çocuklu işçi sınıfı bir ailenin evladıdır.

Azerbaycan kökenli 52 yaşındaki iş adamı Mubariz Mansimov, 1998 yılında Türkiye'ye yerleşmiş ve 2007 yılında ''Gurbanoğlu'' soyadını da alarak Türk vatandaşlığına geçmiştir.

2005-2006 sezonunda sahibi olduğu Hazar Lenkeran kulübünün teknik direktörlüğüne Rasim Kara'yı getirmiş ve Oktay Derelioğlu'nu transfer etmiştir. Ligi gol kralı olarak tamamlayan Oktay, sezon sonunda takımdan ayrılmıştır.

Türkiye merkezli Palmali grubun başkanı olan Gurbanoğlu, 2014 yılında Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer almıştır.

Sahip olduğu gemi filosuyla petrol, kimyasal madde ve yük taşımacılığı yapan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2015 yılında da Forbes'ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girmiştir.

2011 yılında Jefi Kamhi'den 42 milyon dolara Bodrum Yat Limanı'nı satın alan ve 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina'yı hayata geçiren Gurbanoğlu'nun filosunda 200'den fazla gemi bulunmaktadır.

Türkiye'de yayın yapan Pal FM ve Palstation106 Radyolarının sahibi olan Gurbanoğlu'nun Palhaber.com isimli haber sitesi bulunmaktadır.