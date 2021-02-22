Mübaşir nedir, ne iş yapar? Mübaşir maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2021

Mübaşir nedir, ne iş yapar? Mübaşir maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2021

Adalet Bakanlığı'nın çeşitli kadrolara personel alacağını açıklamasının ardından mübaşir mesleği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mübaşir nedir, ne iş yapar, maaşı ne kadar? merak ediliyor.

Adalet Bakanlığı tarafından açılan personel alımı ilanı büyük ilgi görüyor.

Çok sayıda unvan ve kadroda 13 bin 202 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz." dedi.

Mübaşir olmak isteyen adaylar, mesleğe dair bilgileri araştırmaya başladı.

Peki mübaşir nedir, ne iş yapar;? Mübaşir maaşları ne kadar? İşte mübaşirlik mesleğine dair merak edilen bilgiler..

MÜBAŞİR NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Mübaşir, mahkeme salonunda duruşmaya girecek olan kişileri ve tanıkları çağırmakla, yargıcın isteklerini yerine getirmekle ve belgeleri getirmekle yükümlü olan kimselerdir.

Halk arasında "çığırtkan" olarak da bilinen mübaşirler, meslek olarak yardımcı hizmet sınıfı kategorisinde yer almaktadır.

Mübaşirler aynı zamanda mahkemedeki dosyaların düzeninden, duruşma günü duruşması olan dosyaları sıralamaktan ve dosyaya eklenecek olan evrakları takip etmekten sorumludur.

Herhangi bir evrağın veya dosyanın kaybedilmesi, duruşma dosyalarının hakime eksik verilmesi nedeniyle hakimin o dosyaya hazırlanamaması gibi durumlara vesile olacağından Mübaşirlik görevinin ne denli önemli ve sorumluluk gerektirici bir görev olduğu anlaşılmaktadır.

MÜBAŞİRLER NEREDE ÇALIŞIR?

Mübaşir olarak görev yapacak olan elemanlar, kendilerine Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışma imkanı bulur.

Mübaşir olarak çalışacak kişiler görev yeri olarak sadece Adliyeler de çalışabilir. Adliyeler de çalışacak olan müşavirler sadece mahkemeler de görev alabilir.

Adliye dışında bulunan başka bir yerde müşavir olarak çalışma imkanları bulunmamaktadır.

MÜBAŞİR MAAŞLARI NE KADAR?

Çalışılacak olan zamana ve kazanılan tecrübeye göre alınacak olan mübaşir maaşları farklılık gösterebilir.

Mübaşir olarak görev yapmaya başlayacak olan kişilerin alacağı en düşük miktarda ki maaş ortalama olarak 4000 lira civarındadır.

Mübaşir olarak işe başladıktan sonra yıllar içerisinde maaşların da artış gözlenebilir.